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عام ولادة الرؤية والتحول يرتب الأوراق.. ويضبط الإنفاق
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الواتس اب يطيح بسعوديين انحازا للحوثيين ضد عاصفة الحزم
مستشفيات الطائف الأعلى توفيرا للأدوية الإسعافية
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عودة مظفرة للفائزين بالخوارزمي الصغير
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الإسكان توقع اتفاقية إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية
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محكمة استئناف مصرية تؤيد سعودية تيران وصنافير
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الدميني يدعو لتفعيل دور تراثنا الشعبي
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