خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الكندي
الموافقة على نظام مزاولة المهن الهندسية وإلزام غير المسجلين بتصحيح أوضاعهم
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الإفراج عن معنف دارين
السعودية تدعو لتحييد الميليشيات الشيعية في الحرب ضد داعش
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استثناء إضافة الأبناء من إيقاف خدمات المماطلين
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مؤتمر باريس يرسخ لحل الدولتين ويحذر من مشاريع ترامب
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