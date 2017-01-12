الشرعية تسيطر على جل منافذ اليمن وقبائل طوق صنعاء ترفض الانقلابيين

سيطرت قوات الشرعية على جميع المنافذ البرية والبحرية لليمن باستثناء ميناء الحديدة البحري. وأكد مصدر حكومي يمني أن منافذ البقع الحدودي مع السعودية التابع لمديرية كتاف بصعدة، ومنفذ علب الجمركي بمديرية باقم بصعدة أيضا، ومنفذ حرض الطوال بحجة، وجميع المنافذ والموانئ بالمحافظات الجنوبية تحت سيطرة الشرعية. وأشار إلى أن جل المنافذ البرية والبحرية تحت سيطرة الشرعية، باستثناء منفذ الحديدة على ساحل البحر الأحمر الذي تستعد قوات الشرعية خلال الأيام المقبلة للسيطرة بالكامل على ساحل اليمن الغربي.



وفي السياق واصلت قوات الشرعية مسنودة بمقاتلات التحالف عمليات «الرمح الذهبي» والتقدم الميداني بالمناطق المتاخمة لمركز مديرية الوازعية بمحافظة تعز.



وأوضح قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل أن قوات الشرعية حررت جبل الروي الاستراتيجي بالكامل وأجزاء واسعة من جبل غباري، المطل على الوازعية والخط الرئيس الرابط بين تعز والحديد.



وفي جبهة مقبنة بالجهة الشمالية من تعز، استعاد الجيش والمقاومة السيطرة على مرتفعات العويد والنوبة والتقدم باتجاه منطقة العياري القريبة من مدينة هجدة غرب تعز.



وأفاد الناطق الرسمي للمقاومة الشعبية بتعز عضو مجلس النواب محمد الحميري أن معركة الرمح الذهبي تتجه نحو العمود الفقري للعصابة الحوثية، كون الشريط الساحلي هو مصدر الإمدادات والتهريب الرئيس للميليشيات.



وفي مديرية لودر بمحافظة أبين، انفجرت سيارة مفخخة استهدفت نقطة أمنية بمدينة لودر أمس وأدت لسقوط قتلى وجرحى.



وفي المهرة شرق اليمن، أحبط الأمن في منفذ شحن عملية تهريب شحنة كتب إيرانية كانت في طريقها لميليشيا الحوثي.



وأكد المركز الإعلامي لشرطة المهرة، ضبط شحنة من الكتب الشيعية على متن سيارة «دينا» في منفذ شحن الحدودي مع عمان. وأضاف بأن الشحنة تحوي ستة أنواع من الكتب تدعو إلى التشيع وزواج المتعة وغيرها من الكتب ذات الطابع الطائفي الشيعي.



إلى ذلك، رفضت قبائل بني الحارث الممتدة من منطقة نهم وبني حشيش بمحاذاة مديرية أرحب شمال صنعاء، مطالب الميليشيات بإرسال أبنائهم لجبهات القتال في نهم، ووضع سياج قبلي لتقدم قوات الشرعية.



وأفاد مصدر قبلي بأن قبائل بني الحارث رفضت خطباء المساجد من الحوثيين بالمنطقة أو ترديد الصرخة داخل مساجدهم.



وحذت قبائل بني حشيش، السياج القبلي الثاني لجبهة نهم شرق صنعاء حذو قبائل بني الحارث. وأكد مصدر قبلي في بني حشيش أن مشايخ وزعماء القبائل تمكنوا من توقيع اتفاق على عدم تحويل أراضي بني حشيش لساحة معركة مقبلة، وترك «الخط الأسود» أي الطريق الرئيس الذي يربط بين صنعاء بنهم ومأرب للعبور وعدم السماح لأي طرف في التمركز في مناطقهم.



وسبق لقبائل خولان أن عقدت اتفاقا مماثلا وترك الحرية لأفرادها بالالتحاق بجبهة القتال المناسبة.



من جهة أخرى، أعفى الرئيس عبدربه هادي أمس وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي من منصبه وتعيينه سفيراً ومفوضاً فوق العادة لدى المغرب.



وفي السياق، أكد وزير الإعلام معمر الإرياني ضرورة أن يكون عمل الإعلام الرسمي عمل تكاملي في إطار فريق مشترك يعمل على خلق رؤية مشتركة تخدم المصلحة العامة للوطن ويتم العمل في إطارها. جاء ذلك خلال ترأسه أمس في عدن، إجتماعاً لقيادات وسائل الإعلام الرسمية.



مشاهد يمنية

1 تحرير جبلي الروي وغباري بوازعية تعز

2 السيطرة على مرتفعات العويد والنوبة بمقبنة

3 إحباط تهريب كتب إيرانية في منفذ بالمهرة

4 قبائل بني الحارث ترفض طلبات حوثية

5 بني حشيش ترسم خطا أسود مع الانقلاب

6 هادي يعفى وزير حقوق الإنسان من منصبه

