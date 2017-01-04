الجيش اليمني يطارد القاعدة في أبين وانشقاق قبلي عن الحوثي بعمران

تزامنت حدة المعارك بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح في جبهتي عسيلان وبيحان بشبوة، أمس مع حملة حكومية لمطاردة فلول القاعدة في أبين، فيما انشقت وجاهات قبلية في عمران عن جماعة الحوثي.



ووفقا لمعلومات توفرت لـ «مكة» قتل 4 من الميليشيات وأسر آخرون بعد تقدم أفراد اللواء 26 مشاة وكتيبة الحزم باتجاه منطقتي المقيربة (الصفحة) التابعة لمديرية عسيلان في شبوة، لقطع خط الإمداد على الميليشيات عن طريق القنذع بالبيضاء، وذلك بعد وصول تعزيزات من مديرية حريب جنوب مأرب إلى منطقة الساقة شمال عسيلان.



وفي ميدي قتل بغارة للتحالف القياديان الحوثيان أبومروان وأبوأيمن، اللذان كانا يقودان معارك في جبهة ميدي.



وحررت الشرعية مسنودة بمقاتلات التحالف قرية النفاح والجبال المحيطة بها في ميسرة جبهة نهم شرق صنعاء، بعد هجوم على مواقع الحوثيين بمنطقة المجاوحة، أما في عمران فأعلن عدد من الوجاهات القبلية المنضوية في إطار قبائل العصيمات انشقاقها عن جماعة الحوثي، وقررت الانسحاب من جبهة نهم عقب مقتل القيادي القبلي رائد علي البشاري، أحد الوجاهات القبلية للعصيمات.



في غضون ذلك نجا المتحدث باسم المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء الشيخ عبدالله الشندقي من محاولة اغتيال بمدينة مأرب. وقالت مصادر مقربة من الشندقي إن مسلحين ملثمين أطلقا النار على سيارته التي كان يتواجد بها شقيقه، قرب سوق الوحدة، مما أدى لإصابة شقيقة بإحدى قدميه.



وفي أبين قتل 26 وأصيب العشرات من أعضاء تنظيم القاعدة بعملية تطهير عسكرية نفذتها قوات التدخل السريع ومكافحة الإرهاب بقوات الجيش الوطني المسنودة بقوات التحالف العربي، أطلقتها أمس ضد التنظيم في معقله بجبال المراقشة بمحافظة أبين، والواقعة بين مدينة شقرة الساحلية ومديرية أحور، وتبعد بنحو 200 كلم شرق عدن.



وفي السياق قتل جنديان وأصيب آخرون من قوات الحزام الأمني أمس باشتباكات مع مسلحين من تنظيم القاعدة في مدينة شقرة بأبين. أما في الجوف فصدت قوات الشرعية هجوما للميليشيات على منطقة ملحان ووادي سياح جنوب غرب منطقة المصلوب.



من جهة أخرى كشفت وثيقة رسمية عن اتخاذ انقلاب الحوثي وصالح قرارا بحجز جميع أرصدة الرئيس عبدربه هادي وعدد من كبار المسؤولين، ورؤساء الأحزاب وعدم الصرف منها أو التجيير أو المقاصة إلا بأمر من المحكمة الجزائية.



وشملت الوثيقة الرئيس هادي ووزير الخارجية السابق رياض ياسين ومستشاري الرئيس سلطان العتواني وعبدالوهاب الأنسي ووزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري وسفير اليمن بأمريكا أحمد بن مبارك ورئيس جهاز الأمن القومي السابق علي الأحمدي.



في غضون ذلك كشف تقرير لائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز عن مئات الانتهاكات التي ارتكبها تحالف الانقلاب في تعز خلال ديسمبر الماضي.



مشاهدات يمنية

- مقتل وأسر متمردين في عسيلان شبوة

- مصرع قياديين حوثيين في ميدي

- تحرير قرية النفاح في نهم

- انشقاق قبائل عن الحوثي بعمران

- نجاة الشندقي من محاولة اغتيال بمأرب

- سقوط عشرات القتلى من القاعدة بأبين

- التصدي لهجوم حوثي بالمصلوب

- الانقلاب يجمد أموال هادي بالبنوك

- التجميد يطال مسؤولين بالشرعية