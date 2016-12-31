الشرعية تحكم قبضتها على محيط صنعاء وتفتح جبهة ثالثة في ملاحيظ صعدة

وسعت قوات الشرعية السيطرة الميدانية على تخوم العاصمة صنعاء وعلى طول الجبهة الممتدة من نهم شرق صنعاء، مرورا بجبهتي صرواح والمخدرة غرب مأرب والمحاذية لمناطق جنوب شرق صنعاء، وانتهاء بمناطق جحانة خولان ونقيل العرقوب بصنعاء بهدف تطويق العاصمة.



وكثفت قوات الشرعية عملياتها العسكرية على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح، حيث سيطرت في جبهة صرواح مأرب أمس بمساندة مقاتلات التحالف على جبل (النصيب الأحمر) الاستراتيجي المطل على قلب مركز مديرية صرواح.



وأفاد مصدر محلي بأن قوات الجيش سيطرت على قرية آل مطهر وخط الاسفلت والمحطة ومناطق بمحيط مركز المديرية، مشيرا لاستمرار المعارك بالمناطق المحيطة بمركز مديرية صرواح، آخر معاقل الحوثيين في مأرب.



في غضون ذلك تستعد الشرعية بمساندة قوات التحالف لفتح جبهة ثالثة بمحافظة صعدة، هي جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر والمحاذية لأسفل مديرية مران المعقل الأبرز لميليشيات الحوثي وزعيمها.



ووفقا لمعلومات توافرت لـ «مكة» قصفت مدفعية الجيش الوطني والتحالف مواقع الميليشيات بمنطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر تمهيدا لفتح جبهة ثالثة في صعدة من جهة الغرب، وتحديدا عبر منفذ الملاحيظ بمديرية الظاهر.



وفي تعز أحبطت قوات الشرعية هجوما للميليشيات بمحيط معسكر التشريفات، فيما تعرضت الأحياء السكنية في شرق وشمال وغرب المدينة لقصف بمختلف الأسلحة من مواقع تمركز الميليشيات في الحوبان والجند وتبة الجعشة.



وفي جبهة عسيلان بشبوة، ذكرت مصادر محلية أن الميليشيات عمدت على تفخيخ جثث قتلاها الذين سقطوا في المواجهات مع ‏الجيش في أطراف جبل بن عقيل الاستراتيجي وتفجيرها بوجه رجال الجيش والمقاومة.‏



إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف أمس غارات استهدفت مواقع الحوثي وصالح بمناطق المخدرة ووادي الربيعة وآل حجلان بمديرية صرواح بمأرب، وغارات أخرى على مواقع حوثية بمنطقة نهم شرق صنعاء.



كما شنت غارات على جبل ناصة المطل على منطقة مريس بالضالع جنوب اليمن، وعلى معسكر الحمزة بمحافظة إب وسط اليمن.



وكانت طائرات التحالف شنت غارات على مناطق بمديرية سحار، وغرب مديرية كتاف، كما استهدفت تحركات للميليشيات في رازح ومنبه بصعدة.



من جهة أخرى قتل أمير تنظيم القاعدة بمديرية لودر بمحافظة أبين جلال الصيدي، أمس الأول بغارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار، استهدفت سيارة كان يستقلها في محافظة البيضاء.



وفي السياق تستعد الحكومة اليمنية لمعركة جديدة مع الإرهاب مطلع 2017، حيث شهدت مدينة عدن أمس الأول حفل تخرج قوة جديدة من مكافحة الإرهاب تم تدريبها بإشراف من التحالف العربي.



مشارف 2017

- تحركات لتطويق العاصمة صنعاء

- تعرض أحياء سكنية بتعز للقصف

- تفخيخ جثث قتلى الانقلاب بعسيلان شبوة

- غارات بصرواح بمأرب

- استهداف مواقع بنهم شرق صنعاء

- ضرب جبل ناصة بمريس الضالع

- ملاحقة المتمردين بمواقع في صعدة

- قصف معسكر الحمزة بإب

- مقتل أمير القاعدة بلودر أبين

- معارك لطرد الحوثيين من آخر معاقل مأرب

- تحرير جبل النصيب الأحمر بصرواح

- الاقتراب من مران معقل زعيم الحوثيين

- إحباط هجوم للميليشيات بمحيط معسكر التشريفات

- ضرب جبل ناصة بمريس الضالع