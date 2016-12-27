الأحمر لقبائل طوق صنعاء: من يستمر في مساندة الانقلاب سيجني ثمن أخطائه

دعا نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر أبناء محافظة صنعاء وأمانة العاصمة والقبائل المحيطة بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم ومناطقهم للاصطفاف مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهة فوضى الميليشيات الحوثية والعمل على إفشال محاولات العودة باليمن إلى الوراء، لافتا إلى أن من يستمر في مساندة الانقلاب سيجني ثمن أخطائه.



كما دعا خلال لقاء أمس في مأرب مع نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي وقادة الجيش والمقاومة، أبناء القوات المسلحة والأمن وما تبقى من قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة من منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية وأبناء القبائل لتفويت الفرصة على ميليشيا الحوثي ومن خلفها إيران.



وأشاد الأحمر بما قدمته دول التحالف والقيادة الحكيمة للسعودية من دعم ومساندة للشرعية، مؤكدا أن أدوار التحالف بقيادة السعودية ستحبط محاولات التخريب وستدفن بذور الفتنة التي تسعى إيران لزرعها في الوطن العربي والإسلامي.



وأشار إلى أن الخلاص للشعب اليمني من العصابات الإيرانية التآمرية أصبح وشيكا، وستعود اليمن إلى حاضنتها العربية.



وفي السياق، عقد الرئيس عبدربه هادي أمس اجتماعا بالمكلا عاصمة حضرموت مع قيادات محلية وأعضاء مجلسي النواب والشورى وشخصيات اجتماعية، وقال إن حضرموت لا يمكن لها أن تكون حضنا دافئا وبيئة جاذبة للإرهاب والتطرف، وهو ما تم فعلا حين تلاحمت الأيادي وتعاضدت الجهود مع دول التحالف وتم تطهير المكلا من تلك العصابات الإرهابية.



وميدانيا، أكد المركز الإعلامي للقوات اليمنية في شرق صنعاء، أمس أن مدفعية الجيش الوطني المتمركزة في نهم دمرت مواقع للميليشيات في معسكر الصمع بمديرية أرحب شرق صنعاء، ومعسكر بيت دهرة وسط تقدم في التلال المحاذية لمنطقة محلي بنهم، بالتزامن مع غارات للتحالف استهدفت مواقع الحوثيين وحلفائهم بنهم. كما تمكنت قوات الشرعية في نهم أيضا من تحرير منطقة «قرن ودعة» وقرية سرحان من قبضة الحوثيين.



وفي تعز زجت ميليشيات الحوثي بمئات المقاتلين المناصرين لها، وكانوا يتمركزون بالقصر الجمهوري والجبهة الشرقية بمدينة تعز.



وفي البيضاء أعلنت المقاومة الشعبية عن مصرع القيادي الميداني الحوثي البارز والمسؤول الأول عن عمليات اختطاف المدنيين المعروف بأبوهاشم الريامي مع 3 آخرين بكمين نصبته المقاومة في منطقة ذي ناعم.



وأوضح مصدر محلي أن الريامي قائد نقطة رداع والمسؤول عن اختطاف أبناء البيضاء والأبرياء وتعذيبهم في السجون واختطاف المارة ونهب أموالهم وهو قاتل لعدد من أبناء قيفة ورداع، ومتهم في جرائم سلب ونهب وتعذيب للمساجين، وكان يقتاد الناس إلى سجن القلعة برداع فضلا عن تعذيب مئات السجناء.



وتعد نقطة رداع أو ما تعرف بنقطة «أبو هاشم « من أخطر النقاط العسكرية لميليشيات الحوثي على مستوى المناطق التي تسيطر عليها.



وشنت مقاتلات التحالف أمس غارات على مواقع الحوثي وصالح في عمران وشبوة، حيث استهدفت منطقة حيد بن عقيل بمديرية عسيلان، كما استهدفت مقر اللواء التاسع التابع للمنطقة العسكرية السادسة المتمركز بعمران شمال اليمن. واستهدفت الغارات أيضا جبل المرحة المطل على مصنع أسمنت عمران.



حراك سياسي

- الأحمر يتفقد جبهات القتال في مأرب



- تحذير القبائل من استمرار مساندة الانقلاب



- التخلص من العصابات الإيرانية قريبا



- هادي يلتقي مع قيادات حضرموت



- الرئيس اليمني يشيد بالتخلص من الإرهاب



ساحات الميدان

1 تدمير مواقع حوثية بمعسكر الصمع بأرحب



2 دك معسكر بيت دهرة بمحلي بنهم



3 تحرير منطقة قرن ودعة وقرية سرحان



4 الميلشيات تزج بمقاتلين لتعز



5 مقتل خاطف المدنيين برداع البيضاء



6 استهداف منطقة حيد بن عقيل بعسيلان شبوة



7 غارات على مقر لواء وجبل المرحة بعمران